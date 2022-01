Va a trovare l’amico e lo trova morto

È successo a Palmanova, attorno alle 22 di venerdì 14 gennaio. La vittima è un sottuficiale dell’Esercito in pensione

PALMANOVA. È stato un amico a trovarlo senza vita. Un uomo di 67 anni, Francesco De Venuto, originario di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi ma residente da tanti anni a Palmanova, ex sottufficiale dell'esercito in pensione, è deceduto a causa di un malore all'interno della sua abitazione.

È successo a Palmanova, attorno alle 22 di venerdì 14 gennaio, in via Pisani. L'amico del sessantasettenne, nella giornata di venerdì 14 gennaio, lo aveva cercato diverse volte al telefono ma senza riuscire a parlare con lui.

Preoccupato, ha deciso di raggiungerlo a casa. Dopo aver bussato più volte alla porta senza ottenere alcuna risposta ha dato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso, e i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano. Il sessantasettenne lascia i figli Marco e Giuseppe. La moglie era deceduta qualche anno fa.