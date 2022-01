Incidente con la moto, Federico muore a 16 anni. Il dolore della famiglia e le parole del nonno: «Era un ragazzo d’oro»

Federico Codarini; A destra un mazzo di fiori sul luogo dell'incidente dove ha perso la vita il 16enne

Era in sella alla sua Ktm Federico Codarini quando si è scontrato con un amico, rimasto illeso: per il sedicenne non c’è stato nulla da fare