Michele, l’eroe del naufragio della Costa Concordia: «I bambini che ho salvato sono diventati miei amici»

«Sono ancora in contatto con diversi ex passeggeri della Costa Concordia, anche quei bambini che ho aiutato a salvare quella notte e sono ormai diventati ragazzi. Le persone che ho contribuito a portare in salvo hanno voluto conservare un legame di amicizia, mi ringraziano ancora. Ma, come ho sempre detto, io ho fatto il mio dovere e fatto quello che mi era stato insegnato». Michele Ghiani, oggi 31 anni, era uno dei giovani animatori a bordo della Costa Concordia che la notte del 13 gennaio 2012 speronò uno scoglio al largo del Giglio. Uno degli eroi che aveva contribuito a salvare la vita a 23 tra bambini e ragazzi.



«Fu certo un'esperienza negativa, ma che mi ha fatto crescere e responsabilizzare, soprattutto ho capito che nei momenti di panico bisogna avere carattere – spiega Michele - L'equipaggio, formato da animatori, cuochi, camerieri, personale di servizio, insomma tutti i miei colleghi, sono stati fondamentali per salvare i passeggeri».

Originario di Conegliano, dove è nato e cresciuto, Michele aveva vissuto a Vittorio Veneto. Da un anno si è trasferito nel Pordenonese, risiede ad Aviano e fa tutt'altro.

A seguito della pandemia ha lasciato il mondo delle crociere, anche per un suo percorso di crescita, trovando occupazione in una ditta nel settore degli arredi.

In questo periodo è stato impegnato nell'associazionismo, anche con la Pro loco di Piancavallo.



«I MIEI ALTRI OTTO ANNI SULLE NAVI»



«Ho continuato a lavorare con Costa Crociere fino a poco prima del lockdown – spiega - c'erano voluti dei mesi per superare il trauma, l'ho superato grazie alle persone care, con famiglia, amici. Non sono andato da psicologi, come suggerito dalla compagnia. Quando fui imbarcato sulla nave “gemella”, i primi giorni furono difficili, mi passavano per la mente tutti i ricordi».



La Costa Pacifica è una delle navi uguali in tutto alla Costa Concordia: era stato come un traumatico flashback. «Poi ho superato l’incubo, ho pensato che dovevo concentrarmi sul lavoro», dice Michele. Da qui la decisione di imbarcarsi di nuovo, pensando a far vivere dei momenti felici ad altri bambini e ragazzi. Venendo promosso capo animatore, ha visitato tanti Paesi.

Però non ha mai dimenticato cosa accadde la notte del 13 gennaio 2012. «Ho lasciato le crociere due anni fa, credo sia uno dei lavori più belli al mondo, l'avevo fatto per imparare le lingue, vedere luoghi e culture diverse, ho avuto la fortuna di girare il mondo.

L'età avanza, cambiano i progetti, è giusto così – afferma -. Il ricordo rimarrà sempre, ho tutto a casa, da uniformi a magliette, alle targhe che mi erano state date».

Nel 2012 Michele aveva avuto il riconoscimento dal Comune di Vittorio Veneto, città dove all'epoca abitava, e il premio “Seafarer of the Year” (Marittimo dell’Anno) del Lloyd’s List Global Awards. Con alcuni colleghi e passeggeri è rimasto in amicizia. Un legame a vita. «Sono rimasto in contatto con le persone che ho salvato, ci siamo anche rivisti una volta con qualcuno – racconta -. Loro sempre ringraziano, è sempre un'emozione e cerchiamo di pensare positivo».



RIVIVERE QUELLA NOTTE



I momenti della paura non si potranno mai scordare. «Ben prima che scattassero gli allarmi avevamo capito cosa era successo e ci siamo attivati – ricorda Michele -. Se avessimo aspettato gli allarmi, che una persona doveva dare, non sono come sarebbe andata a finire». Ben 32 persone morirono a seguito di quel naufragio, 4.197 furono messe in salvo.



Anche l'ex animatore ha visto il docufilm trasmesso in occasione del decennale, coprodotto da Rai Documentari, Sky Studios e Zeitsprung Produktion. «Del comandante e degli ufficiali preferisco non parlare», premette, non volendo entrare nelle questioni legali.

Il comandante Francesco Schettino è stato condannato in via definitiva a 16 anni e sta scontando la pena nel carcere di Rebibbia. I suoi avvocati hanno fatto ricorso alla Corte Europea e hanno avuto ampio spazio nel docufilm. «Bisogna trovarsi in certe situazioni per sapere come si può reagire e venirne fuori – osserva Michele Ghiani -. Cosa sia successo sul ponte di comando non lo posso sapere. Forse il comandante Schettino si è bloccato ed è andato in panico. Per quel poco che l'avevo conosciuto, il comandante si vedeva in giro per la nave ed era rispettato. L'importante è che ho fatto il mio dovere, sono gli stessi ufficiali a insegnare all'equipaggio, anche loro sapevano quello che dovevano fare».



LA VITA NORMALE



Michele non ha dimenticato nemmeno l'assalto, all'epoca, di telecamere e cronisti sotto casa, quando era diventato popolare per quello che ha sempre considerato un gesto normale: cercare di mettere in salvo i passeggeri. Essendo riservato, il giovane non ha mai amato stare sotto i riflettori.



Michele Ghiani aveva 21 anni, quell'esperienza l'ha fatto probabilmente crescere qualche anno in più, in poche ore. Le crociere sono un ricordo. Ora l'animazione e la promozione la fa per la passione della montagna, il Piancavallo. Ma un giorno tornerà a imbarcarsi, come turista. «Ovviamente post periodo Covid – sorride - vorrei tornare a fare delle crociere nella compagnia in cui ero, anche per rivedere amici e colleghi».



