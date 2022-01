Non vaccinato finisce in ospedale e si pente. Ora racconta la sua storia in un libro: «Voglio aiutare chi ha ancora dubbi»

Fabio Saitta racconta la sua lotta contro il Covid: «Qualcuno l’ho visto morire accanto a me, come un uomo di 65 anni, che si era ammalato poco dopo aver avuto un ictus, e non ce l’ha fatta. Lo hanno portato via con un sacco»

TRIESTE. «Ho visto che lo portavano via in un sacco nero: aveva 65 anni ed era il mio vicino di letto a Cattinara. Quando ti capita una cosa così, ti rendi conto che il Covid è come una roulette russa: se sfidi il virus metti a rischio la tua vita. Io non mi ero vaccinato, e me ne sono pentito.