TRIESTE. È stata dimessa la bambina di 12 anni positiva al Covid e ricoverata al Burlo Garofolo in questi giorni in Terapia intensiva con un supporto ventilatorio. Le condizioni della ragazzina, fortunatamente, sono migliorate fino a rendere possibile, appunto, la sua uscita dall’ospedale.

Il caso non è passato inosservato, visto che i minori ricoverati in condizioni gravi o mediamente gravi per Covid in regione sono pochi.