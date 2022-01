CERVIGNANO. I contagi non risparmiano neppure l’Isis (Istituto statale superiore) della Bassa friulana di Cervignano e le sedi distaccate di Palmanova e San Giorgio di Nogaro: 170 ragazzi coinvolti su 1.400 studenti che frequentano cinque plessi scolastici.

Tre le classi a casa in Dad, una di Palmanova e due di Cervignano, per circa 70 ragazzi che quindi hanno più di tre studenti positivi tra i propri compagni, caso per il quale il protocollo anti-contagi prevede le lezioni da remoto.