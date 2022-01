Il grazie di amministratori e atleti a Giancarlo Martina: «Era il giornale a casa tua»

TARVISIO. In Valcanale il Messaggero Veneto aveva il volto di Giancarlo Martina. Negli ultimi 50 anni ha raccontato le storie del territorio, della sua foresta e delle sue genti. Storie che ricostruiva sempre in modo appassionato e, soprattutto, fedele ed accurato. Aveva il fiuto per la notizia, che restituiva ai lettori in modo sempre garbato.

Con la sua morte la Valcanale perde un punto di riferimento importante e un testimone sempre fedele della verità, valore che, specie di questi tempi, in cui la notizia ha spesso toni troppi alti, era particolarmente apprezzato.