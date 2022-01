Omicidio di Liliana, parla il marito: «Ci sono persone che si sono rivelate false amiche. Un domani mi chiederanno scusa»

Il marito di Liliana Resinovich sente su di sé i sospetti di molti. «Anche il fratello di Lilly non mi parla più,sta tenendo un atteggiamento che non capisco»

TRIESTE. «Ci sono persone che reputavo amiche e che ora non vogliono più stringermi la mano, ma un domani mi dovranno chiedere scusa». Il marito di Liliana Resinovich sente su di sé i sospetti di molti. «Anche il fratello di Lilly non mi parla più, - sostiene - sta tenendo un atteggiamento che non capisco, eppure pochi giorni dopo la scomparsa di mia moglie, gli avevo aperto le porte di casa facendogli vedere gli effetti personali della sorella, senza nascondere nulla».