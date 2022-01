UDINE. Le regole che normano la quarantena negli ambienti scolastici sono diverse rispetto a quelle che riguardano le persone che non frequentano questo ambiente (qui le Faq). Inoltre, le differenze riguardano i vari istituti (asili, scuole elementari, medie e superiori), così come il numero dei positivi e se gli alunni sono vaccinati o meno, nelle classi in cui per l’età degli studenti è prevista la possibilità di vaccinarsi.

Per