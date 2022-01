Con l’auto contro un muro: ferita una donna

AIELLO. Una donna ha perso il controllo della sua automobile e si è schiantata contro un muro. L'impatto è stato piuttosto violento e la conducente è rimasta ferita. L'incidente è successo nella serata di lunedì 17 gennaio, ad Aiello del Friuli, in via Genova Cavalleria.

La donna, una cinquantenne residente nella zona, stava percorrendo via Genova Cavalleria al volante della sua auto, una Renault Clio.

All'improvviso, per cause da accertare, ha perso il controllo della macchina ed è finita contro un muro. Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Palmanova per i rilievi.

La donna è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Palmanova.