Donna sola trovata morta nella sua casa

MARTIGNACCO. Non avevano notizie di lei già da qualche giorno. Il corpo senza vita di una donna di 70 anni, Liana Bertolano, è stato trovato, dopo diversi giorni, nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio, all'interno della sua abitazione, in via Primo Maggio, a Nogaredo di Prato, nel comune di Martignacco.

Sono stati alcuni conoscenti della donna, che abitava da sola ed era vedova,a lanciare l'allarme e a chiedere l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso, avvenuto diversi giorni prima e sopraggiunto a causa di un malore, e i vigili del fuoco.

La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Martignacco. Il sindaco di Martignacco, Gianluca Casali, informato, commenta: "Purtroppo queste storie di solitudine, che coinvolgono soprattutto le persone anziane, accadono anche nelle piccole comunità, dove tutti si conoscono. La situazione che stiamo vivendo non aiuta di certo.

2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

Non viene più dato lo stesso peso quando non si vede in giro una persona da diversi giorni. La scorsa settimana, in via precauzionale, ho chiamato il figlio di un anziano del paese perché non lo vedevo da tempo. Sono stato rassicurato dai parenti. Mi hanno spiegato che l'anziano preferisce non uscire di casa per paura di prendere il Covid. La speranza è di uscire al più presto da questa pandemia".