Esce di strada, l’auto finisce in un canale: resta incastrato per due ore

TORVISCOSA. Ha perso il controllo della sua automobile ed è fnito in un canale. Il conducente, a causa delle ferite riportate, non è riuscito a uscire dall'abitacolo ed è stato trovato soltanto dopo un paio d'ore.

È successo a Torviscosa, nella serata di lunedì 17 gennaio. La macchina, semisommersa dall'acqua del canale, è stata notata da un passante solo attorno a mezzanotte.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Il conducente, un uomo di 81 anni residente a San Giorgio di Nogaro, è stato trasportato all'ospedale di Palmanova. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.