Green pass dopo il Covid, chi contattare per riattivare il certificato? E quale tampone bisogna ottenere? Domande e risposte

Il Dipartimento di prevenzione ha pubblicato una sorta di vademecum per fornire ai contagiati dal virus le prime indicazioni utili su come comportarsi

GORIZIA. Persone contagiate da giorni e non ancora contattate dal personale del Dipartimento di prevenzione. Giovani e anziani bloccati in casa che non sanno cosa fare per uscire dalla quarantena dopo un contatto stretto. Sono tante le casistiche che evidenziano come il tracciamento del contagio sia saltato da tempo.

Non a caso il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliana isontina (Asugi) ha pubblicato una sorta di vademecum per fornire ai contagiati dal virus le prime indicazioni utili su come comportarsi soprattutto nel caso di convivenza con altre persone e dare indicazioni generali in materia di tamponi, quarantene e isolamento.