Che sia un cornetto, una baguette di grano duro o una pagnotta integrale poco importa. Con l’anno nuovo per acquistare il pane, bene primario per eccellenza e che occupa un posto importante della dieta mediterranea, si spende di più.

QUI UDINE

In diversi panifici il ritocco – in media 20 centesimi al kg – è già una realtà, in altri è questione di giorni.