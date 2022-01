Le cure a casa improvvisate con cortisone e farmaci per la malaria, l’allarme dei medici: «Smettetela con il fai da te»

«Arriviamo a casa dei pazienti e troviamo pile di integratori, scatole di vitamine, antibiotici, antivirali, antimalarici, cortisone. Tutti soldi spesi inutilmente per prodotti che non servono a nulla in funzione anti Covid e che, nei casi peggiori, fanno pure male». Lorenzo Cociani, ex Usca di Asugi, ora medico di medicina generale a Muggia, descrive l’ultima frontiera delle cure fai da te, «un fenomeno che riguarda molti no vax, ma anche, seppur con numeri inferiori, persone che il vaccino se lo sono fatto somministratore».

