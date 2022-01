Omicron, mai così tanti contagi e decessi in Italia. Quando sarà raggiunto il picco? Le previsioni e le richieste al Governo

Le Regioni chiedono di abbandonare il sistema dei colori. Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Sicilia rischiano di finire in zona arancione

ROMA. Alle Regioni che chiedono al governo di mollare la presa su quarantena dei vaccinati e tamponi per il ritorno alla libertà, il virus ha replicato ieri con il nuovo record di contagi da inizio pandemia: 228.179, circa ottomila in più del punto massimo toccato proprio una settimana fa. Quando però i ricoverati in più nelle terapie intensive erano 71 e quelli nei reparti di medicina 727, mentre ora le prime riacquistano due letti e i secondi ne perdono solo 220.