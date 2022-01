L’assessore Riccardi positivo al Covid: annullata la conferenza stampa

TRIESTE. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con deleghe a Salute, politiche sociali, disabilità e Protezione civile, Riccardo Riccardi, a seguito di un tampone eseguito nella mattinata di oggi, è risultato positivo al Covid.

Lo ha comunicato lo stesso Riccardi, il quale ha aggiunto di essere asintomatico e di aver completato il ciclo vaccinale fino alla terza dose.

I tamponi effettuati al suo staff hanno dato invece esito negativo.

«Rispondo ai tanti che mi chiedono come sto - ha scritto Riccardi in un tweet - dopo aver saputo della mia positività. Sono asintomatico, sto bene e continuerò a lavorare in isolamento.

E penso che questa mia condizione sia grazie alla scienza, la quale mi ha consentito, come a tanti, di fare il vaccino».