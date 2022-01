Udine, passeggia per strada e all’improvviso nota a terra una bomba della seconda guerra mondiale

UDINE. Passeggia per strada e all'improvviso nota a terra una bomba risalente al secondo conflitto mondiale. Il residuato bellico, tipo ananas, è stato rinvenuto, nel pomeriggio di martedì 18 gennaio, in via Biella, zona Paderno, a Udine.

A trovarla e a chiamare le forze dell’ordine è stato un residente, che stava passeggiando in quel momento nella zona. Sul posto sono intervenuti gli artificieri. La bomba è stata rimossa e fatta brillare in un luogo sicuro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la messa in sicurezza.