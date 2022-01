UDINE. Estraneo a tutto: «accordi preventivi» per decidere a tavolino la spartizione dei lavori e «collusioni». Ipotesi peraltro ancora da provare, ma delle quali Marco de Eccher, legale rappresentante dell’omonimo colosso udinese nel campo delle costruzioni, non dovrà più preoccuparsi. Il gip del tribunale di Gorizia, Flavia Mangiante, ha disposto l’archiviazione del procedimento che, dal 2018, lo vedeva indagato per concorso in turbativa d’asta.

