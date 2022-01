CASTIONS DI STRADA. Impossibile nascondere la commozione. Trema la voce del sindaco di Castions di Strada, Ivan Petrucco, che non riesce a capacitarsi della seconda, immane tragedia precipitata sul suo Comune in una manciata di giorni: «Due giovanissimi persi in una settimana», sussurra, pochi minuti dopo aver parlato con la mamma di Lorenzo Parelli, Maria Elena.

Una telefonata straziante, lacerante: «Non ci sono parole.