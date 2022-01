Morto l’ultimo giorno di stage, l’istituto Bearzi: “Lorenzo sognava un futuro nel settore della meccanica industriale”

UDINE. “La comunità educativa del Bearzi di Udine esprime le più sentite condoglianze

alla famiglia di Lorenzo Parelli, del Centro di formazione professionale”, per la grave perdita.

Comincia così un comunicato, a firma del direttore don Lorenzo Teston, che l’istituto salesiano ha fatto pervenire agli organi di informazione. “Tutto il Bearzi – si legge – sta vivendo con immenso dolore questa tragedia.

Lorenzo frequentava il 4^ anno nel settore della meccanica industriale, nel percorso dualedel nostro Centro di formazione professionale ed era da poco diventato maggiorenne.

Aveva già svolto varie esperienze di stage in azienda. Lunedì 24 sarebbe rientrato al Centro per proseguire il percorso di formazione. Dalle visite effettuate dal tutor per lo stage aziendale Lorenzo – si sottolinea nella nota – dimostrava di apprezzare l’esperienza, tanto da sognare un futuro in quell’ambito lavorativo.

Vogliamo pregare e affidare a San Giovanni Bosco Lorenzo e la sua famiglia in questa

tragica circostanza. In questo momento di grande costernazione e dolore vogliamo ricordare Lorenzo attraverso la sua passione per il lavoro e il suo percorso di formazione, la sua

gioia di vivere e il desiderio di costruire il suo futuro lavorativo e professionale nel

settore meccanico”.