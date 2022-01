Scuola, lavoro e shopping: quale green pass va esibito e dove non si può accedere senza. Tutti i divieti in una tabella

UDINE. Green Pass base obbligatorio dal 1 febbraio 2022 in molti negozi ma non in tutti: dai supermercati ai negozi di animali, ecco in quali non serve. Il premier Mario Draghi ha firmato il Dpcm con la lista delle attività 'esenti'. Si tratta di quelle legate alle "esigenze essenziali e primarie della persona", quindi, "esigenze alimentari e di prima necessità", "esigenze di salute" come "l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e alle strutture sanitarie" e "veterinarie", oltre a "esigenze di sicurezza" ed "esigenze di giustizia".

