I casi di contagio dopo le feste e tra gli studenti fanno crescere le vendite dei tamponi fai da te

PORDENONE. Il picco delle vendite in farmacie e supermercati c’è stato nel periodo delle feste, appuntamento imperdibile per molti prima di cene o incontri. Sono i tamponi fai da te per verificare la positività al Covid-19, che una persona può farsi a casa a pochi euro. È stata la novità di fine 2021, ma la vendita è sostenuta anche adesso, legata probabilmente anche ai contagi nelle scuole.