Il Friuli al centro del gossip britannico: così i tabloid raccontano la storia d’amore (finita) tra il calciatore della Gemonese e la modella

GEMONA. Brexit? Il “partygate” che sta inguaiando il Premier Boris Johnson? Macché! Negli ultimi giorni, l’attenzione mediatica degli inglesi è stata catturata da una storia di gossip che coinvolge, suo malgrado, un giocatore della Gemonese. Matija Skarabot, quotato difensore sloveno in forza da quest’anno nel team del presidente Pino Pretto, ha rotto la sua relazione con Nadiya Bychkova, ballerina slovena-ucraina di fama mondiale, stella della trasmissione della BBC “Strictly Come Dancing”, in sostanza la versione britannica del “Ballando con le Stelle” in onda sulla Rai.

I