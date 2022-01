La politica si interroga sulla morte di Lorenzo: «Uno stage non può diventare un rischio per i nostri giovani»

PAVIA DI UDINE. «L'Italia piange un'altra morte sul lavoro. Un giovane di 18 anni al suo ultimo giorno di stage in un'azienda in provincia di Udine. Non si può morire così, con una vita davanti, una professione e tanti sogni ancora da realizzare».

Tra gli attestati di cordoglio per la tragica scomparsa di Lorenzo Parelli, il 18enne morto venerdì 21 gennaio in seguito a un incidente sul lavoro nel suo ultimo giorno di stage nello stabilimento della Burimec a Lauzacco di Pavia di Udine, arrivano anche le parole della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che esprime «condoglianze alla famiglia del povero Lorenzo».

«È davvero sconcertante apprendere la terribile notizia della morte dello studente diciottenne Lorenzo Parelli travolto da un attrezzo nel suo ultimo giorno di stage in fabbrica ad Udine. L'alternanza scuola-lavoro deve essere svolta in sicurezza e non diventare un rischio per i nostri studenti», hanno poi aggiuntoPaola Frassinetti, Ella Bucalo e Walter Rizzetto, rispettivamente responsabile dipartimento istruzione, responsabile scuola e capogruppo in commissione Lavoro alla Camera.

Il tragico incidente «occorso a uno studente, provocandone la morte durante il suo ultimo giorno di Ptco (percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento), ci lascia sgomenti. Vogliamo inviare le nostre più sentite condoglianze alla famiglia che immaginiamo travolta dal dolore. E nello stesso tempo intendiamo sottrarci al coro di chi chiede la soppressione di queste attività. Da sempre l'Anp chiede che nella scuola, in tutte le sue forme ed estensioni, sia garantita la sicurezza. Di questo vogliamo parlare e per questo continueremo a lavorare e a batterci lasciando alla magistratura il compito di fare chiarezza sull'accaduto. Per noi è ora il momento del rispetto del dolore di una famiglia e di una comunità». Lo afferma il presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp), Antonello Giannelli.

«Una risposta pronta da parte del ministro Bianchi, e l'introduzione di uno statuto delle studentesse e degli studenti in Pcto, che tuteli i reali obiettivi formativi. Le studentesse e gli studenti del paese non staranno in silenzio, non più». Lo scrive in una nota l'Unione degli Studenti - Uds, esprimendo «solidarietà e vicinanza alla famiglia, i compagni di scuola e gli amici di Lorenzo» sottolineando che «da anni» l'Uds sostiene «la necessità di corsi di sicurezza sul lavoro e la sicurezza a scuola, che è una piaga del nostro paese, nello scorso anno 1.404 persone sono morte sul lavoro».

Il nome di Lorenzo Parelli «si aggiunge alla già lunga lista di persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro, luoghi di formazione che sarebbero dovuti essere sicuri anche per tutti gli studenti impegnati nei percorsi di formazione».

Per l'Unione degli Studenti, «ciò che è successo è inaccettabile, ma il lutto non basta. Proviamo molta rabbia, da anni segnaliamo al Ministero una situazione inaccettabile e di insicurezza, ma non siamo mai stati ascoltati seriamente. Nessun tavolo ministeriale è mai stato svolto, l'idea di una scuola pubblica unicamente volta a formare lavoratori in grado di sottostare a logiche aziendalizzanti sembra non si possa mettere in discussione. Non si può considerare didattica ciò che sfrutta, ferisce e uccide», conclude la nota.

Un incidente, quello verificatosi nel cuore del Friuli, ricordato anche nel blitz di precari e disoccupati davanti alla sede di Confindustria a Firenze «per protestare contro la morte di Lorenzo Parelli». Esposti striscioni e cartelli, intonati slogan sotto il palazzo di via Valfonda. Tra le scritte esposte dai manifestanti «La vera emergenza: 4 morti sul lavoro al giorno» e «Lorenzo uno di noì, non si può morire così».