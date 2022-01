Morire per uno stage: l’aziendalizzazione precoce e quel sistema di alternanza-scuola lavoro che va rivisto

Giova ricordare che l’inserimento in azienda di un giovane come Lorenzo, che stava ancora completando il suo percorso formativo, dovrebbe richiedere un surpuls di attenzione per i profili della prevenzione degli infortuni ed un affiancamento costante ed attento da parte di lavoratori con esperienza