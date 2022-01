«Crediamo nel rilancio dei negozi di quartiere come il nostro». «Pezzi e tagli su misura come facevano Bardelli e Raffin»

Da dipendenti a imprenditori. Una svolta doppiamente coraggiosa, non solo perché l’avventura è partita in piena quarta ondata, non il momento migliore per aprire un nuovo negozio, ma anche perché il loro settore, quello delle ferramenta, deve fare i conti con la massiccia presenza delle grandi catene in periferia e nell’hinterland.

Luca Cocciufa e Michele Marano, entrambi over 40 e con oltre vent’anni di pedigree dietro al banco, non si sono scoraggiati e hanno accettato la sfida.

E