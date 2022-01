Negativi al tampone ma ancora senza certificato di guarigione dall’Asfo: alunni respinti dalla scuola e costretti alla Dad

Simonetta Polmonari, dirigente dell'Isis Sacile-Brugnera, mette in evidenza come tutti i presidi, con i collaboratori, diano «prova di grande efficienza e abnegazione. A fronte di norme complesse e spesso di difficile applicazione, riusciamo a garantire l'apprendimento in presenza e a distanza assicurando il diritto allo studio»