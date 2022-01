I danni causati dalle fiamme nella taverna della villa e l’intervento dei soccorsi in via dei Valentinis

TRICESIMO. Sono ingenti i danni, si parla di oltre 30 mila euro, causati da un incendio scoppiato, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio, in via dei Valentinis, a Tricesimo, nella villa del noto imprenditore Gian Paolo Gortani.

Le fiamme, partite per cause ancora da accertare dalla canna fumaria, hanno rapidamente intaccato alcuni mobili, un tappeto sintetico e anche il pavimento in legno della taverna.