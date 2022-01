Scontro tra due auto: grave una donna

UDINE. Scontro tra due automobili, per cause ancora da accertare, poco dopo le 10 di domenica 23 gennaio, all'incrocio tra le vie Lumignacco, Selvuzzis e Gonars a Udine.

L'impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto incidentate e gli agenti della polizia locale per i rilievi.

Una donna è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata all'ospedale di Udine. Inevitabili i rallentamenti al traffico veicolare per il tempo necessario a consentire tutte le operazioni di soccorso.