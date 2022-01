Senza patente e positivo al test della droga investe e uccide un lavapiatti: arrestato giovane pordenonese

La vittima, che stava camminando lungo la strada per buttare la spazzatura, è precipitata dopo l’urto in una scarpata per 20 metri. Istruttore di kite surf piantonato in ospedale dai carabinieri

L’auto lo ha travolto venti minuti dopo la mezzanotte, mentre camminava sul marciapiede sinistro in via Guasto, a Gravedona, per andare a gettare i rifiuti nei cassonetti collocati sullo slargo prima del ponte sul torrente Liro. Giorgio Civetta, 64 anni, di Musso, aveva appena finito il turno, per quella sera, alla pizzeria ristorante Al Ponte, dove lavorava da quasi vent’anni come lavapiatti.