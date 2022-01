Fuga di gas per lo scoppio di due bombole in una roulotte: due feriti

REANA DEL ROJALE. Due persone sono rimaste ferite in modo serio a causa dello scoppio di due bombole di gas avvenuto all'interno di una roulotte.

È successo nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 gennaio, in via Galvani, a Reana del Rojale, attorno a mezzanotte e mezza.

È probabile che a causare l'esplosione sia stata una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno messo tutta l'area in sicurezza.

2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Udine in condizioni serie ma non sono in pericolo di vita.