I ladri fanno irruzione in due case, rubati gioielli e denaro

BASILIANO E SAN DANIELE.. Ancora furti in Friuli. Nella serata di sabato 22 gennaio i ladri hanno preso di mira un'abitazione in via Bertoli, a Basiliano.

Dopo aver forzato un infisso i malviventi sono entrati in casa e hanno frugato in tutte le stanze riuscendo a trovare denaro contante e monili in oro di famiglia per un valore di circa 1000 euro. Poi i ladri sono fuggiti senza lasciare traccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fagagna.

Stesso modus operandi, sempre nella serata di sabato 22 gennaio, anche a San Daniele, in via Zara. Anche in questo caso è stato forzato un infisso per entrare in casa. I proprietari erano usciti.

Sono stati rubati gioielli e anche denaro contante. Il bottino è ancora da quantificare. Indagini dei carabinieri.