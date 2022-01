Una grande immagine di Lorenzo proiettata sulla parete: a scuola i compagni hanno pregato per il 18enne morto in fabbrica

UDINE. Davanti all’immagine di Lorenzo Parelli proiettata sulla parete, i ragazzi delle tre classi di quarta duale del Centro di formazione professionale del Bearzi hanno pregato per il compagno morto, venerdì 21 gennaio, a poche ore dal completamento del periodo di formazione in azienda. Una barra di acciaio l’ha colpito e per lui non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche Il dolore di Morsano per Lorenzo con un cuore rosso listato a lutto: «Non si può morire per andare a lavorare»

Lunedì 24, alle 8, gli allievi del Bearzi sono tornati in classe senza Lorenzo, è il primo giorno di lezione dopo la tragedia e dopo il periodo di formazione iniziato per tutti a novembre.

Non è stato facile né per gli studenti né per gli insegnanti affrontare questo momento. L’hanno fatto raccogliendosi in preghiera di fronte alla gigantografia di Lorenzo.