Si scontrano un'auto, un camion e un furgone: grave un conducente rimasto incastrato nell’abitacolo

PRADAMANO. Scontro tra un'automobile, un camion e un furgone, nel primo pomeriggio di mercoledì 26 gennaio, nel comune di Pradamano, all'altezza del centro commerciale Bennett.

Ancora da accertare le cause e la dinamica dell'incidente, che ha creato notevoli rallentamenti al traffico veicolare. La centrale Sores di Palmanova ha subito inviato un'ambulanza e anche l'automedica.

Sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e per la rimozione dei detriti dalla carreggiata e i carabinieri per i rilievi. Una persona è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. Le sue condizioni sono gravi (codice rosso).