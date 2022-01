Luce e gas, aumenti per le famiglia: come si applica il bonus per lo sconto in bolletta? I consigli per difendersi dai rincari

Il governo ha stanziato 5,5 miliardi per aiutare aziende e famiglie, ma soprattutto per queste ultime è arrivata la stangata di gennaio. Al netto delle misure per mitigare il caro-bollette, una famiglia media pagherà 1.200 euro in più all’anno