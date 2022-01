Covid, troppi ricoveri in ospedale. Il capo della task force Barbone: «Con questi numeri si rischia la zona rossa»

“Ad alzare la soglia sono soprattutto i ricoverati non per Covid, ma per altri motivi sanitari, e che poi risultano positivi in ospedale”

UDINE. «Il rischio zona rossa è reale». Il responsabile della task force anti Covid Fabio Barbone ha sul tavolo i numeri degli ospedalizzati e delle soglie da non superare e non esclude l’ipotesi di un ulteriore cambio di colore in un Friuli Venezia Giulia in arancione da un paio di settimane.

Il meccanismo è noto. Nel caso di sforamento del 30% di occupazione nelle terapie intensive e del 40% negli altri reparti, una regione entra in zona rossa.