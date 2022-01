In naftalina il semaforo che dal 3 novembre 2020 regolava le restrizioni anti-Covid, basta tamponi per i vaccinati che viaggiano nel perimetro Ue, niente più certificato medico per i ragazzi in Dad o autosorveglianza che per rientrare a scuola basterà esibiscano un tampone fatto in farmacia, quarantena e relativa Dad ridotta da 10 a 7 giorni per tutti gli studenti vaccinati, così come avviene per gli adulti.





Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Messaggero Veneto la comunità dei lettori