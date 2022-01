Pordenone, casi di Covid e il panificio chiude per una settimana: «Decisione sofferta ma ci teniamo ai nostri clienti»

PORDENONE. Il cartello con la faccina triste e l’avviso di riapertura il primo febbraio è affisso da alcuni giorni sulla porta d’ingresso dello storico panificio Piccinin, in via della Ferriera, una realtà a conduzione familiare che conta più di un secolo di attività. Il Covid ha costretto i titolari a chiudere per alcuni giorni, da inizio settimana. Una decisione sofferta, ma che è stata presa «per correttezza nei confronti della clientela, che si fida di noi», ha affermato Flavia Piccinin.



