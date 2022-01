Sugli impianti di risalita senza mascherina, sciatori multati a Piancavallo

AVIANO. In applicazione del Dlgs n. 40 del 2021, che ha introdotto a partire dal primo gennaio 2022 una disciplina organica della normativa per la pratica in sicurezza degli sport invernali, i carabinieri della Stazione di Aviano hanno effettuato una serie di controlli nel comprensorio sciistico del Piancavallo per garantire la sicurezza sulle piste da sci oltre a far rispettare le norme anti-covid.

In campo sia le pattuglie sciatori che i carabinieri in forza al neo istituito “Posto-Fisso” di Piancavallo di piazzale della Puppa, con compiti di vigilanza e ricezione del pubblico. In particolare le pattuglie sciatori controllano che lungo le piste gli utenti rispettino le regole e mantengano comportamentali di sicurezza quali precedenze tra sciatori, velocità non adeguata, nonché l’obbligo di indossare un casco per tutti gli sciatori minorenni e il divieto di sciare in stato di ebbrezza, novità introdotte proprio dal nuovo decreto. Compiti che si aggiungono a quelli di soccorso a infortunati e vigilanza sul rispetto delle norme anti-covid con controlli negli impianti di risalita e all’interno dei rifugi montani.

Dall’inizio dell’anno sono state contestate una decina di violazioni al nuovo decreto normativo e in un caso, con protagonista un utente straniero, è scattata la contravvenzione per mancato uso della mascherina in corrispondenza di un impianto di risalita.

Il controllo dei rifugi del comprensorio, invece, non ha ad oggi fatto emergere violazioni.

Da quest’anno, come detto, all’attività degli sciatori va aggiunta quella dei colleghi addetti al Posto- Fisso i quali garantiscono la ricezione del pubblico per acquisizione di denunce e pratiche amministrative e svolgono attività di controllo negli esercizi commerciali sovente anche con l’ausilio di reparti speciali dell’Arma, quali Nucleo ispettorato del lavoro e Nucleo antisofisticazione e sanità.

Numerose, inoltre, sono state le violazioni accertate in merito al Codice della Strada, soprattutto per parcheggi irregolari e altre norme comportamentali. A tal riguardo, i carabinieri raccomandano agli utenti del comprensorio sciistico del Piancavallo il rispetto delle norme attinenti alla circolazione stradale, compreso il parcheggio in maniera regolare al fine di evitare blocchi e garantire ai mezzi di soccorso di muoversi celermente. Per quanto riguarda gli sciatori, invece, si raccomanda massima attenzione e prudenza lungo le piste e di osservare con massimo scrupolo le norme comportamentali sugli sci, soprattutto non sciare dopo aver bevuto alcolici.