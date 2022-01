Tutta la classe riceve il green pass senza aver fatto ancora il tampone

Registrati per errore, con tanto di emissione della certificazione verde, i referti di test pianificati per alcuni alunni ma mai eseguiti

Tamponi “fantasma”, registrati nel sistema regionale ma mai realmente eseguiti, che generano Green pass validi per gli alunni che poi l’Azienda sanitaria deve precipitosamente annullare. Incertezza per i genitori che non riescono a capire se i loro figli sono in quarantena oppure semplicemente in Dad. Dubbi su quali tamponi siano validi per poter avere il via libera e riaccompagnare l’alunno a scuola una volta finito il periodo di clausura domestica: antigenici o molecolari?

In questa seconda metà di gennaio i numeri sempre elevati dei contagi stanno rendendo difficile, in Friuli Venezia Giulia come nel resto d’Italia, applicare le regole che disciplinano la quarantena negli ambienti scolastici, tanto più dopo l’entrata in vigore delle ultime modifiche alle normative.