Abusò di un minore, medico in carcere

Verdetto in Cassazione: sconterà 5 anni e 9 mesi. L’aveva conosciuto facendo l’allenatore di calcio e l’aveva accolto in casa

PORDENONE. Meno di 48 ore dopo il verdetto, definitivo, della Cassazione, i cancelli del carcere Due palazzi di Padova si sono chiusi mercoledì sera dietro al medico della provincia di Pordenone condannato per violenza sessuale su minore e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. In carcere sconterà cinque anni e nove mesi di reclusione. Per tutelare l’anonimato della vittima, omettiamo le generalità del medico.