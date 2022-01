Il sogno di Linda nel maneggio Paradiso: «Offro ai cavalli scartati una nuova vita»

Aveva appena 4 anni quando montò in sella a un cavallo per la prima volta. Fu un’esperienza, quella, che cambiò il destino di Linda Simonetti, 24enne di San Daniele, titolare della scuola equestre Paradiso che sta prendendo forma sulla strada regionale 463 con una innovativa versione di maneggio e pensione.



Il sogno della giovane imprenditrice si legge nero su bianco fra le pagine della variante 100, uno strumento urbanistico adottato dal consiglio comunale di San Daniele negli ultimi giorni del 2021 e, presto, in Aula per l’approvazione definitiva.



Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è riservato a chi ha un abbonamento Tutti i contenuti del sito 1€ al mese per 3 mesi poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Noi Messaggero Veneto la comunità dei lettori