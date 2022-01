A un controllo sul bus esibisce il Green pass di un altro: denunciato

UDINE. Nel pomeriggio di mercoledì 26 gennaio, durante un controllo di verifica del possesso di certificazione verde Covid-19 su un autobus urbano, un cittadino di nazionalità nigeriana ha esibito un green pass appartenente a una terza persona al personale del Nucleo di Pronto intervento e viabilità che lo aveva fermato.

L'uomo, privo di documenti d'identità, è stato accompagnato in Questura per eseguire la procedura d'identificazione. Al termine degli accertamenti, che hanno evidenziato l’illegittimo possesso del documento e la mancata corrispondenza con le generalità riportate sullo stesso, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per sostituzione di persona e per la violazione delle norme sull'immigrazione.