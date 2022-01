FIUMICELLO VILLA VICENTINA. Una donna di cinquant’anni, Beni Furlanut, classe 1971, è morta dopo che la sua auto era finita fuori strada e aveva terminato la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica, non lontano da casa sua, in via Levata, a Fiumicello. È successo verso le 23 di venerdì 28 gennaio.

I soccorritori non escludono che la paziente possa essere stata colta da un improvviso malore poco prima dell’incidente.

Gli