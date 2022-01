Canna fumaria in fiamme ad Arzene, tetto distrutto: due abitazioni evacuate

Intervenuti sette automezzi e quindici uomini dei vigili del fuoco per domare il rogo. Nella casa accanto viveva un gruppo di sei iracheni ospiti in un progetto di accoglienza

ARZENE. I Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento e di Spilimbergo, coadiuvati dall'autobotte e l'autoscala della sede centrale di Pordenone, per un totale di 7 automezzi e quindici uomini, sono intervenuti poco prima dell'una di domenica 30 gennaio per l’incendio di una copertura in legno di un'abitazione in via della Villa ad Arzene Valvasone.

Le fiamme, originatesi per l’autocombustione di una canna fumaria, hanno interessato un'intera falda e compromesso l'agibilità dell'edificio, nel quale risiedevano due persone, marito e moglie, che hanno trovato ospitalità da alcuni parenti di lei.

Evacuata per ragioni di sicurezza anche l’abitazione attigua, occupata da un gruppo di sei iracheni ospitati in un progetto di accoglienza della cooperativa Il Piccolo principe, il cui presidente ha ospitato per la notte le sei persone, le quali hanno potuto fare rientro nell’edificio di via della Villa una volta concluse le verifiche tecniche.

I pompieri hanno lavorato circa 4 ore per la messa in sicurezza dello stabile e le necessarie valutazioni strumentali volte ad escludere la presenza di gas velenosi nell'abitazione adiacente. Sul posto anche i Carabinieri di Pordenone. Fortunatamente nessuna conseguenza per le persone.