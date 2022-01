Si tratta dei “Dolenti” che completano il trittico con il Crocifisso esposto in Duomo. Il posizionamento frenato dai costi per assicurare le opere, uniche nel loro genere

CIVIDALE. Sono pezzi rarissimi – in Italia esistono solo due casi simili e in Europa le analogie si contano sulle dita di una mano – dallo straordinario valore storico e artistico e, di conseguenza, economico: è un autentico tesoro quello rappresentato dalle statue lignee policrome della Madonna e di San Giovanni Evangelista Dolenti che in origine affiancavano lo splendido e antichissimo Crocifisso del Duomo (databile agli inizi del XIII secolo), ma che i fatti della storia separarono dal Gesù morente, traslandole altrove.

