UDINE. Ancora scritte no vax sui muri di alcuni edifici di Udine. Questa volta ad essere imbrattata è stata la parete esterna della sede della Regione Fvg, in via Sabbadini.

"Il vax uccide" e "Genocidio vaccinale" sono comparse in rosso sotto le insegne dell'ente regionale. Ad accompagnarle il simbolo della W cerchiata.