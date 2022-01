VALVASONE ARZENE. La canna fumaria si surriscalda, la fuliggine diventa brace e divampa un incendio. Che in breve tempo si “mangia” quasi interamente il tetto in legno.

È l’una di notte di domenica 30 gennaio e la coppia che risiede nell’abitazione viene portata in salvo da due carabinieri della stazione di Casarsa, in zona per attività perlustrativa, che notano fumo e fiamme, intervengono e chiamano i pompieri.