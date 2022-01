CHIONS. Uno scoppio, poi le fiamme sul terrazzo: a lanciare l’allarme i residenti in via Papa Giovanni XXIII, a Villotta di Chions.

Chions: prima uno scoppio, poi le fiamme su un terrazzo

Il fatto è accaduto poco prima delle 18.45. I pompieri sono subito intervenuti: accertamenti sono in corso per individuare le cause dell’esplosione.

L’appartamento interessato dall’incendio era in quel momento deserto.